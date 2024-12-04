Россия собрала 300 лодок, готовится к наступлению на Херсон – Прокудин

Отмечается, что попытками наступать на Херсон Россия хочет давить на Украину

Александр Прокудин (Фото: facebook.com/alexandr.prokudin)

Россия может готовиться к еще одному наступлению на Херсон. Оккупанты собрали 300 лодок для форсирования Днепра, заявил глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин в комментарии Financial Times.

"Россия хочет начать здесь еще одно наступление. [Собрали] 300 лодок для пересечения реки", – сказал он.

Спикер Южных сил Украинской добровольческой армии Сергей Братчук заявил, что оккупанты пытаются захватить речные острова, чтобы ближе подойти к западному берегу Херсона.

По его словам, недавно россияне совершили "большое наступление" на остров Казацкий, что неподалеку от Новой Каховки.

Как отмечает FT, украинские официальные лица подозревают, что штурм на Херсон является частью плана России, чтобы усилить давление на Украину накануне инаугурации Дональда Трампа в президенты США. По их словам, враг пытается увеличить достижения на фронте и готовится к потенциальному наступлению через Днепр.

Также Прокудин подозревает, что россияне используют Херсон для "целевых тренировок".

Он отметил, что враг развернул на левом берегу "лучшие подразделения беспилотников". Они запускают по Херсону передовые модели дронов, совершенствуя боевую технику и обучая новых операторов для усиленного вторжения.