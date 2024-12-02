Россияне 2 декабря начали массированные наступательные действия в Харьковской области. Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке "Харьков".

В этой зоне находятся бойцы 42 отдельной механизированной бригады. Как отметили в ОТУ "Харьков", воины были готовы к попыткам прорыва россиян и дали бой.

Уже известно о 13 убитых и 27 раненых оккупантах. Уничтожены два танка Т-62 и еще столько же повреждены. Также уничтожены две бронированные машины пехоты, а один бронетранспортер поврежден.

Боевые действия продолжаются.