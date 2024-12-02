Оккупанты массированно наступают в Харьковской области, но несут потери – видео
Россияне 2 декабря начали массированные наступательные действия в Харьковской области. Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке "Харьков".
В этой зоне находятся бойцы 42 отдельной механизированной бригады. Как отметили в ОТУ "Харьков", воины были готовы к попыткам прорыва россиян и дали бой.
Уже известно о 13 убитых и 27 раненых оккупантах. Уничтожены два танка Т-62 и еще столько же повреждены. Также уничтожены две бронированные машины пехоты, а один бронетранспортер поврежден.
Боевые действия продолжаются.
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