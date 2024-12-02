Росіяни 2 грудня розпочали масовані наступальні дії у Харківській області. Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупуванні "Харків".

У цій зоні перебувають бійці 42 окремої механізованої бригади. Як зазначили в ОТУ "Харків", воїни були готові до спроб росіян прорватися і дали бій.

Вже відомо про 13 вбитих та 27 поранених окупантів. Знищено два танки Т-62 і ще стільки ж пошкоджено. Також знищено дві броньовані машини піхоти, а один бронетранспортер пошкоджено.

Бойові дії тривають.