У жовтні РФ захопила більше земель, ніж в будь-який місяць із середини 2022-го – The Telegraph

Ілюстративне фото – ресурс окупантів

У жовтні 2024 року російські війська захопили більше території України, ніж за будь-який інший місяць із середини 2022 року. Про це пише The Telegraph.

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Бойові дії на східному Донбасі зосереджені на південній ділянці лінії фронту.

"Там російські війська обійшли основні українські оборонні споруди і вийшли на відкриті території з розрізненими та слабкими оборонними позиціями", – йдеться в матеріалі.

Наголошується, що українські сили відчувають нестачу живої сили та озброєння.

Тим часом російські солдати просунулися до Покровська – головного логістичного вузла для українських сил. Місто також вважається опорою для оборонних позицій українських військ.

"Значні бої точаться також у місті-фортеці Курахове, що на південь від Покровська", – йдеться в матеріалі.

Про окупацію росіянами значних територій 6 листопада також повідомляли аналітики OSINT-спільноти DeepState. За їхніми даними, за жовтень ворог окупував близько 490 кв. км, що є найбільшим показником за 2024 рік та за час російського контрнаступу, який триває з жовтня 2023 року.

Однак аналітики наголосили, що "не варто міряти все площами", адже можна втратити кілька бригад заради одного села, але маючи малий показник втрат території.

Найгарячішими напрямками на фронті вже тривалий час залишаються Курахівський і Покровський. Там щодоби відбуваються десятки боєзіткнень, а на Курахівському напрямку, на відміну від більшості інших, росіяни регулярно штурмують колонами бронетехніки, а не лише піхотою.

11 листопада Сирський доповів на Ставці про суттєве посилення українських військ на Покровському і Курахівському напрямках.

Речник ЗСУ Волошин каже, що протягом кількох днів Росія може піти у штурми на півдні Запорізької області. Проте незрозуміло, буде це "великий наступ" чи серія окремих штурмів. Раніше він повідомляв, що на півдні зосереджено 200 000 росіян, але це на всьому південному фронті, включно з Кримом.

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