В октябре РФ захватила больше земель, чем в любой месяц с середины 2022-го – The Telegraph

Иллюстративное фото – ресурс оккупантов

В октябре 2024 года российские войска захватили больше территории Украины, чем в любой другой месяц с середины 2022 года. Об этом пишет The Telegraph.

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Боевые действия на восточном Донбассе сосредоточены на южном участке фронта.

"Там российские войска обошли основные украинские оборонные сооружения и вышли на открытые территории с разрозненными и слабыми оборонными позициями", – сказано в материале.

Отмечается, что украинские силы ощущают нехватку живой силы и вооружения.

Тем временем российские солдаты продвинулись к Покровску – главному логистическому узлу для украинских сил. Город также считается опорой оборонных позиций украинских войск.

"Значительные бои идут также в городе-крепости Курахово на юге от Покровска", – говорится в материале.

Об оккупации россиянами значительных территорий 6 ноября также сообщали аналитики OSINT-сообщества DeepState. По их данным, за октябрь враг оккупировал около 490 кв. км, что является наибольшим показателем за 2024 год и за время российского контрнаступления, которое длится с октября 2023 года.

Однако аналитики подчеркнули, что "не стоит мерить все площадями", так как можно потерять несколько бригад ради одного села, но имея малый показатель потерь территории.

Самыми горячими направлениями на фронте уже долгое время остаются Кураховское и Покровское. Там ежесуточно происходят десятки боев, а на Кураховском направлении, в отличие от большинства других, россияне регулярно штурмуют колоннами бронетехники, а не только пехотой.

11 ноября Сырский доложил на Ставке о существенном усилении украинских войск на Покровском и Кураховском направлениях.

Спикер ВСУ Волошин говорит, что в течение нескольких дней Россия может пойти в штурмы на юге Запорожской области. Однако непонятно, будет ли это "большое наступление" или серия отдельных штурмов. Ранее он сообщал, что на юге сосредоточено 200 000 россиян, но это на всем южном фронте, включая Крым.

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