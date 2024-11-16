Курщина. Росіяни втратили 17 одиниць техніки на мінах під час штурму – відео
Російські війська при спробі провести штурмові дії на Курському напрямку втратили одразу 17 одиниць техніки, підірвавшись на українських мінах. Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк.
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"Курська область. При спробі провести штурмові дії противник втратив 17 одиниць техніки – тільки через підрив на мінах", – написав він.
За словами Павлюка, на цьому напрямку завдяки мінним загородженням, підготовленим фахівцями 12 окремого полку підтримки та інженерно-саперними підрозділами інших частин Сухопутних військ, вдалося знищити близько 30% ворожої техніки під час спроб її просування вперед.
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