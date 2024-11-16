Курская область. Россияне потеряли 17 единиц техники на минах во время штурма – видео

Благодаря минам украинским военным удалось уничтожить около 30% вражеской техники при попытках ее продвижения вперед по этому направлению

Противотанковая мина (Фото: КОС ВСУ)

Российские войска при попытке провести штурмовые действия на Курском направлении лишились сразу 17 единиц техники, подорвавшись на украинских минах. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк.

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"Курская область. При попытке провести штурмовые действия противник потерял 17 единиц техники – только из-за подрыва на минах", – написал он.

По словам Павлюка, на этом направлении благодаря минным заграждениям, подготовленным специалистами 12-го отдельного полка поддержки и инженерно-саперными подразделениями других частей Сухопутных войск, удалось уничтожить около 30% вражеской техники при попытках ее продвижения вперед.