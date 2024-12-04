Росія зібрала 300 човнів, готується до наступу на Херсон – Прокудін

Зазначається, що спробами наступати на Херсон Росія хоче тиснути на Україну

Олександр Прокудін (Фото: facebook.com/alexandr.prokudin)

Росія може готуватися до ще одного наступу на Херсон. Окупанти зібрали 300 човнів для форсування Дніпра, заявив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін в коментарі Financial Times.

"Росія хоче розпочати тут ще один наступ. [Зібрали] 300 човнів для перетину річки", – сказав він.

Речник Південних сил Української добровольчої армії Сергій Братчук заявив, що окупанти наразі намагаються захопити річкові острови, щоб ближче підійти до західного берега Херсона.

За його словами, нещодавно росіяни здійснили "великий наступ" на острів Козацький, що неподалік Нової Каховки.

Як зазначає FT, українські офіційні особи підозрюють, що штурм на Херсон є частиною плану Росії, щоб посилити тиск на Україну напередодні інаугурації Дональда Трампа у президенти США. За їхніми словами, ворог намагається збільшити досягнення на фронті та готується до потенційного наступу через Дніпро.

Також Прокудін підозрює, що росіяни використовують Херсон для "цільових тренувань".

Він зазначив, що ворог розгорнув на лівому березі "найкращі підрозділи безпілотників". Вони запускають по Херсону "передові" моделі дронів, удосконалюючи бойову техніку та навчаючи нових операторів для посиленого вторгнення.