Росія зібрала 300 човнів, готується до наступу на Херсон – Прокудін
Росія може готуватися до ще одного наступу на Херсон. Окупанти зібрали 300 човнів для форсування Дніпра, заявив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін в коментарі Financial Times.
"Росія хоче розпочати тут ще один наступ. [Зібрали] 300 човнів для перетину річки", – сказав він.
Речник Південних сил Української добровольчої армії Сергій Братчук заявив, що окупанти наразі намагаються захопити річкові острови, щоб ближче підійти до західного берега Херсона.
За його словами, нещодавно росіяни здійснили "великий наступ" на острів Козацький, що неподалік Нової Каховки.
Як зазначає FT, українські офіційні особи підозрюють, що штурм на Херсон є частиною плану Росії, щоб посилити тиск на Україну напередодні інаугурації Дональда Трампа у президенти США. За їхніми словами, ворог намагається збільшити досягнення на фронті та готується до потенційного наступу через Дніпро.
Також Прокудін підозрює, що росіяни використовують Херсон для "цільових тренувань".
Він зазначив, що ворог розгорнув на лівому березі "найкращі підрозділи безпілотників". Вони запускають по Херсону "передові" моделі дронів, удосконалюючи бойову техніку та навчаючи нових операторів для посиленого вторгнення.
- 22 листопада співрозмовник LIGA.net у Генштабі повідомив, росіяни планували влітку новий наступ на Харків, Суми та Чернігів.
- Того ж дня він зазначив, що Курська операція зірвала російський план із захоплення Запоріжжя.
- 2 грудня повідомлялося, що окупанти масовано наступають у Харківській області, але зазнають втрат.
- 3 грудня у Центрі при РНБО спростували інформацію, що ЗСУ наказали тримати Курську область до інаугурації Трампа. Ця інформація не відповідає дійсності.