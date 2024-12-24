Россия ударила баллистикой по жилому дому в Кривом Роге, есть раненые

Горожан просят находиться в безопасных местах и не выкладывать последствия атаки в соцсети

Кривой Рог (Иллюстративное фото: Wikipedia)

Днем 24 декабря Россия ударила по Кривому Рогу, поврежден дом. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в 15:43 отметил, что на город была совершена ракетная атака. На месте предполагаемого попадания уже работают экстренные службы.

"Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", – написал он.

ДОПОЛНЕНО В 16:12. По словам Вилкула, россияне прямо попали баллистикой в четырехэтажный жилой дом на 32 квартиры.

"Мы все уже на месте, экстренные службы работают. К сожалению, готовимся к тяжелым новостям", – отметил он.

ДОПОЛНЕНО В 16:19. По данным главы ОВА, предварительно, в Кривом Роге пятеро раненых. Двух из них достали из-под завалов.

ДОПОЛНЕНО В 16:27. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец опубликовал фото разрушенного дома.

ДОПОЛНЕНО В 16:34. Лысак сообщил, что количество пострадавших возросло до шести человек. Женщины 69 и 72 лет и 78-летний мужчина находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

Остальным раненым помощь была оказана на месте.

ДОПОЛНЕНО В 17:09. Четырех человек удалось спасти из-под завалов, сообщил глава ОВА. Пострадавших уже семь, одна женщина в тяжелом состоянии.

ДОПОЛНЕНО В 17:30. По состоянию на 17:25 из-под завалов уничтоженной многоэтажки достали еще одного человека. Пострадавших в общей сложности – девять человек, шестеро в больнице. Один человек в тяжелом состоянии.