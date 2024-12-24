Россия ударила баллистикой по жилому дому в Кривом Роге, есть раненые

Россия ударила баллистикой по жилому дому в Кривом Роге, есть раненыедополнено
Днем 24 декабря Россия ударила по Кривому Рогу, поврежден дом. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в 15:43 отметил, что на город была совершена ракетная атака. На месте предполагаемого попадания уже работают экстренные службы.
"Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", – написал он.
ДОПОЛНЕНО В 16:12. По словам Вилкула, россияне прямо попали баллистикой в четырехэтажный жилой дом на 32 квартиры.
"Мы все уже на месте, экстренные службы работают. К сожалению, готовимся к тяжелым новостям", – отметил он.
ДОПОЛНЕНО В 16:19. По данным главы ОВА, предварительно, в Кривом Роге пятеро раненых. Двух из них достали из-под завалов.
ДОПОЛНЕНО В 16:27. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец опубликовал фото разрушенного дома.
ДОПОЛНЕНО В 16:34. Лысак сообщил, что количество пострадавших возросло до шести человек. Женщины 69 и 72 лет и 78-летний мужчина находятся в больнице в состоянии средней тяжести.
Остальным раненым помощь была оказана на месте.
ДОПОЛНЕНО В 17:09. Четырех человек удалось спасти из-под завалов, сообщил глава ОВА. Пострадавших уже семь, одна женщина в тяжелом состоянии.
ДОПОЛНЕНО В 17:30. По состоянию на 17:25 из-под завалов уничтоженной многоэтажки достали еще одного человека. Пострадавших в общей сложности – девять человек, шестеро в больнице. Один человек в тяжелом состоянии.
- Поздним вечером 19 декабря Россия ударила по многоэтажке в Кривом Роге.
- По состоянию на утро 20 декабря количество пострадавших выросло до шести человек, среди которых 15-летняя девочка. В ОВА показали также фото последствий удара.