В Кривом Роге первый погибший из-за удара по дому, раненых более 10 человек – фото
В Кривом Роге из-за вражеского удара по жилому дому 24 декабря погиб мужчина. Под завалами могут быть еще люди, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
Спасатели вытащили живого мужчину из-под завалов многоквартирного дома. Врачи пытались реанимировать его, но спасти не смогли, он скончался.
Это первый погибший из-за вражеского удара баллистикой. Число пострадавших возросло до 13 человек, среди которых 16-летняя девушка.
Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что разбор завалов идет вручную. Под руинами могут быть еще люди.
В Государственной службе чрезвычайных ситуаций отметили, что в результате попадания в четырехэтажный дом разрушен подъезд с первого по четвертый этаж. Помимо этого повреждены девять магазинов и более 20 автомобилей.
На месте работают более 60 спасателей и привлечены 14 единиц техники.
В Офисе генпрокурора сообщили, что начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления, повлекшего гибель человека.
- Поздним вечером 19 декабря Россия ударила по многоэтажке в Кривом Роге.
- По состоянию на утро 20 декабря количество пострадавших возросло до шести человек, в том числе 15-летняя девочка. В ОВА показали также фото последствий удара.
- Россия также ударила по многоэтажке в Кривом Роге днем 24 декабря. По предварительным данным, враг использовал баллистику, произошло прямое попадание.