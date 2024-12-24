В Кривом Роге первый погибший из-за удара по дому, раненых более 10 человек – фото

На месте попадания продолжают разбирать завалы дома, там могут быть еще люди

Последствия удара по Кривому Рогу (Фото: ГСЧС)

В Кривом Роге из-за вражеского удара по жилому дому 24 декабря погиб мужчина. Под завалами могут быть еще люди, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

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Спасатели вытащили живого мужчину из-под завалов многоквартирного дома. Врачи пытались реанимировать его, но спасти не смогли, он скончался.

Это первый погибший из-за вражеского удара баллистикой. Число пострадавших возросло до 13 человек, среди которых 16-летняя девушка.

Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что разбор завалов идет вручную. Под руинами могут быть еще люди.

В Государственной службе чрезвычайных ситуаций отметили, что в результате попадания в четырехэтажный дом разрушен подъезд с первого по четвертый этаж. Помимо этого повреждены девять магазинов и более 20 автомобилей.

На месте работают более 60 спасателей и привлечены 14 единиц техники.

В Офисе генпрокурора сообщили, что начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления, повлекшего гибель человека.