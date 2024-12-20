В Киеве взрывной волной повреждено стекло на фасаде костела Святого Николая – фото, видео
Костел Святого Николая (Фото:https://t.me/VA_Kyiv)

В Киеве во время утренней атаки повреждено фасадное витражное стекло на костеле Святого Николая. Об этом сообщили в украинском международном институте реставрации.

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Отмечается, что костел – это памятка архитектуры национального значения. Также взрывной волной повреждены окна администрации Национального дома музыки, что рядом с костелом.

В Киеве взрывной волной повреждено стекло на фасаде костела Святого Николая – фото, видео

Фотограф Ян Доброносов опубликовал видео с места, на котором видны результаты атаки.

Государственная служба чрезвычайных ситуаций также опубликовала фото, на котором видны разрушения в здании напротив костела.

По информации спасателей, в здании в Голосеевском районе на 13 этаже произошло возгорание из-за падения обломков ракет. Произошел обвал конструкций, внутри могут находиться люди.

Пожар на площади 60 кв. м был локализован, разбор конструкции продолжается.

В Киеве взрывной волной повреждено стекло на фасаде костела Святого Николая – фото, видео
Справка. Костел Святого Николая – римско-католический храм в Киеве, постройка которого началась в 1899 году. С 1980 года используется в качестве Дома органной и камерной музыки.
  • Ночью 20 декабря Россия атаковала Киев и область дронами. Обломки упали в одном из районов столицы, в Бориспольском районе произошел пожар на площади 15 000 "квадратов".
  • Утром враг ударил ракетами, на местах попадания работали медики и спасатели.
  • В КГВА сообщили, что враг атаковал Киев баллистическими ракетами, известно о семи пострадавших и одном погибшем. Предварительно, могли использоваться "Кинжал", "Искандер" и ракеты от КНДР KN23.
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