В Днепре из-за утренней атаки повреждены школы, детсады и больница – глава ОВА

Из-за вражеских обстрелов также повреждены дома и авто

Последствия атаки (Фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Из-за утренней атаки на Днепр повреждены детские сады и школы, а также частные дома. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

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По уточненным данным, из-за вражеских обстрелов в городе повреждены спортивный объект, админздание, почти 20 частных домов и 25 многоквартирных, три хозяйственных постройки и авто.

Кроме того, повреждены шесть школ, семь детских садов и медицинское учреждение.

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