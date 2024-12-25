В Днепре из-за утренней атаки повреждены школы, детсады и больница – глава ОВА
Из-за утренней атаки на Днепр повреждены детские сады и школы, а также частные дома. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
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По уточненным данным, из-за вражеских обстрелов в городе повреждены спортивный объект, админздание, почти 20 частных домов и 25 многоквартирных, три хозяйственных постройки и авто.
Кроме того, повреждены шесть школ, семь детских садов и медицинское учреждение.
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