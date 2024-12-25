Польша подняла в небо авиацию на фоне российской атаки на Украину

В Польше привели в готовность боевые самолеты, наземные системы ПВО и радиолокационной разведки

Истребитель F-16 (Фото: Sebastien Nogier/EPA)

В среду, 25 декабря, из-за российской ракетной атаки на Украину в воздушном пространстве Польши начала действовать военная авиация. Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

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"В соответствии с действующим порядком оперативный командующий Вооруженными силами привлек все имеющиеся силы и средства, применено дежурство боевых пар, наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в высшее состояние готовности", – говорится в сообщении.

Силы и средства направлены на обеспечение безопасности прилегающих к Украине территорий, отметили польские военные.

Они добавили, что Оперативное командование Вооруженных сил в режиме 24/7, в том числе и в праздничный период, осуществляет мониторинг текущей ситуации, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию.

В ночь на 25 декабря оккупанты подняли в небо стратегическую авиацию. Кроме того, были произведены пуски крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.

Россияне снова массированно атакуют украинскую энергетику. В связи с этим были введены отключения света.