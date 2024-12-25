Польща підняла в небо авіацію на тлі російської атаки на Україну

У Польщі привели у стан готовності бойові літаки, наземні системи ППО та радіолокаційної розвідки

Винищувач F-16 (Фото: Sebastien Nogier/EPA)

У середу, 25 грудня, через російську ракетну атаку на Україну у повітряному просторі Польщі почала діяти військова авіація. Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

"Відповідно до чинного порядку оперативний командувач Збройних сил залучив усі наявні сили та засоби, залучено чергування бойових пар, наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені у найвищий стан готовності", – йдеться у повідомленні.

Сили та засоби спрямовані для забезпечення безпеки прилеглих до України територій, зазначили польські військові.

Вони додали, що Оперативне командування Збройних сил у режимі 24/7, зокрема й у святковий період, здійснює моніторинг поточної ситуації, а підпорядковані сили та засоби залишаються у повній готовності до негайного реагування.

У ніч проти 25 грудня окупанти підняли в небо стратегічну авіацію. Крім того, було здійснено пуски крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Росіяни знову масовано атакують українську енергетику. У зв’язку з цим були запроваджені відключення світла.