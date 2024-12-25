Зеленский: Россия запустила более 70 ракет и свыше сотни дронов, дата неслучайная

"Шахед" (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В Рождество, 25 декабря во время массированного удара по Украине россияне применили более 70 ракет и свыше сотни беспилотников. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

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"Каждый российский массированный удар требует времени на подготовку. Это никогда не спонтанное решение. Это осознанный выбор не только целей, но времени и даты", — заявил глава государства.

По его словам, российский диктатор Владимир Путин сознательно выбрал Рождество для атаки.

"Что может быть более бесчеловечным? Более 70 ракет, среди которых баллистические, и более сотни ударных дронов. Цели – наша энергетика. Они продолжают бороться за блекаут в Украине", — подчеркнул Зеленский.

По предварительным данным, украинским защитникам удалось сбить более 50 ракет и значительную часть дронов. Однако есть попадания. По состоянию на данный момент в нескольких регионах есть отключения. Энергетики работают, чтобы как можно скорее возобновить подачу света, добавил глава государства.

В ночь на 25 декабря оккупанты подняли в небо стратегическую авиацию. Кроме того, были произведены пуски крылатых ракет "Калибр" с акватории Черного моря.

Россияне снова массированно атакуют украинскую энергетику. В связи с этим были введены отключения света.

Из-за российской ракетной атаки на Украину Польша подняла свою авиацию.