Зеленський: Росія атакувала понад 70 ракетами й більш ніж сотнею дронів, дата невипадкова

"Шахед" (Ілюстративне фото: Depositphotos)

У Різдво, 25 грудня, під час масованого удару по Україні росіяни застосували понад 70 ракет і більш ніж сотню безпілотників. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Кожен російський масований удар потребує часу на підготовку. Це ніколи не спонтанне рішення. Це усвідомлений вибір не тільки цілей, але й часу та дати", – заявив глава держави.

За його словами, російський диктатор Володимир Путін свідомо обрав Різдво для атаки.

"Що може бути більш нелюдським? Понад 70 ракет, серед яких балістичні, і більш ніж сотня ударних дронів. Цілі – наша енергетика. Вони продовжують боротися за блекаут в Україні", – наголосив Зеленський.

За попередніми даними, українським захисникам вдалося збити понад 50 ракет і значну частину дронів. Однак є влучання. Станом на зараз у кількох регіонах є відключення. Енергетики працюють, щоб якомога швидше відновити подачу світла, додав глава держави.

У ніч проти 25 грудня окупанти підняли в небо стратегічну авіацію. Крім того, було здійснено пуски крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Росіяни знову масовано атакують українську енергетику. У зв’язку з цим були запроваджені відключення світла.

Через російську ракетну атаку на Україну Польща підняла свою авіацію.