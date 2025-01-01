В доме, пострадавшем во время атаки на Киев, обрушилась лестница – фото
В многоквартирном доме, пострадавшем во время дроновой атаки на Киев 1 января, обрушилась лестничная клетка. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.
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Спасательная операция в доме продолжается, но из-за обрушения ступенек усложнилась. На месте работают все необходимые профильные службы, специальная высотная и роботизированная техника.
Сообщается, что министр внутренних дел Игорь Клименко также посетил место атаки.
В результате российской атаки в новогоднее утро в Киеве погибли два человека, еще шестеро ранены, среди них две беременные женщины.
"Россия в очередной раз показывает свое звериное лицо и намерение убивать наших граждан", – добавили в МВД.
- Утром 1 января Россия атаковала Киев дронами. Из-за падения обломков возникли пожары, в том числе в здании НБУ.
- Сначала было известно об одной погибшей женщине, а затем количество жертв и пострадавших увеличилось.
- Всего оккупанты выпустили по Украине 111 беспилотников. Силы ПВО сбили 63 из них.