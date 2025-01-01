У будинку, який постраждав під час атаки на Київ, обвалилися сходи – фото
Наслідки атаки по Києву (Фото: mvs_ukraine)

У багатоквартирному будинку, який постраждав під час дронової атаки на Київ 1 січня, обвалилися сходові клітки. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

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Рятувальна операція у будинку триває, але через обвал сходинок ускладнилася. На місці працюють усі необхідні профільні служби, спеціальна висотна та роботизована техніка.

Повідомляється, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко також відвідав місце атаки.

У будинку, який постраждав під час атаки на Київ, обвалилися сходи – фото

Унаслідок російської атаки в новорічний ранок у Києві загинули дві людини, ще шістьох поранено, серед них дві вагітні жінки.

"Росія вкотре показує своє звірине лице та намір вбивати наших громадян", – додали у МВС.

У будинку, який постраждав під час атаки на Київ, обвалилися сходи – фото
У будинку, який постраждав під час атаки на Київ, обвалилися сходи – фото
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