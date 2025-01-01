У будинку, який постраждав під час атаки на Київ, обвалилися сходи – фото

Рятувальна операція на місці атаки ще триває

Наслідки атаки по Києву (Фото: mvs_ukraine)

У багатоквартирному будинку, який постраждав під час дронової атаки на Київ 1 січня, обвалилися сходові клітки. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

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Рятувальна операція у будинку триває, але через обвал сходинок ускладнилася. На місці працюють усі необхідні профільні служби, спеціальна висотна та роботизована техніка.

Повідомляється, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко також відвідав місце атаки.

Унаслідок російської атаки в новорічний ранок у Києві загинули дві людини, ще шістьох поранено, серед них дві вагітні жінки.

"Росія вкотре показує своє звірине лице та намір вбивати наших громадян", – додали у МВС.

Вранці 1 січня Росія атакувала Київ дронами. Через падіння уламків виникли пожежі, зокрема в будівлі НБУ.

Спочатку було відомо про одну загиблу жінку, а потім кількість жертв та постраждалих збільшилася.

Загалом окупанти випустили по Україні 111 безпілотників. Сили ППО збили 63 з них.