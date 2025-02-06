Сирський: У січні 66% російської техніки було виведено з ладу ударними БпЛА

У січня українські дрони уразили або знищили на 7% більше цілей, ніж у грудні 2024-го

Олександр Сирський (Фото: Telegram-акаунт Сирського)

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що у січні поточного року понад половину російської техніки було виведено з ладу ударними БпЛА різних типів. Про це він повідомив за результатами наради з розвитку безпілотних систем та засобів радіоелектронної боротьби.

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"Передова окреслена позиціями піхоти. Але нарощення та вміле застосування безпілотників дозволяє тримати ворога на віддалі від наших окопів та нищити його дистанційно. А отже – зберігати життя і здоров’я піхотинців", – наголосив Сирський.

Головком заявив про потребу удосконалити взаємодію підрозділів безпілотних систем із загальновійськовими частинами та заслухав звіти щодо результатів діяльності бригад та батальйонів БпС.

Так, у січні 66% російської техніки було виведено з ладу саме в результаті роботи ударних БпЛА різних типів. Загалом за минулий місяць українські дрони уразили або знищили на 7% більше цілей, ніж у грудні 2024-го.

Найбільша частка уражень (49%) припадає на FPV-дрони. Лідери за цим напрямком – підрозділи БпС 46 аеромобільної, третьої штурмової та 80 десантно-штурмової бригад ЗСУ.

Сирський ухвалив рішення про відзначення командирів підрозділів БпС, які демонструють найкращі показники у знищенні окупантів, та заслухав доповіді про стан справ щодо набуття спроможностей підрозділів Сил безпілотних систем, зокрема переформування полків у бригади, нарощення застосування дронів у складі механізованих бригад, а також про новітні зразки комплексів РЕБ та їх сумісність із БпЛА.

На завершальному етапі перебуває розробка Концепції застосування окремої бригади безпілотних систем СБпС ЗСУ та деякі інші організаційні моменти щодо розвитку Сил безпілотних систем.

2 січня 2025 року Міноборони провело показ FPV-дронів, керованих через оптоволокно.

5 січня Сирський заявляв, що в українському війську зросла кількість застосування дронів. Тільки за грудень 2024-го було вражено понад 54 000 цілей противника, і 49% з них – за допомогою дронів-камікадзе.