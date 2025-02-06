Сырский: В январе 66% российской техники были выведены из строя ударными БпЛА

В январе украинские дроны поразили или уничтожили на 7% больше целей, чем в декабре 2024-го

Александр Сырский (Фото: Telegram-аккаунт Сырского)

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский заявил, что в январе текущего года более половины российской техники было выведено из строя ударными БпЛА разных типов. Об этом он сообщил по результатам совещания по развитию беспилотных систем и средств радиоэлектронной борьбы.

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"Передовая очерчена позициями пехоты. Но наращивание и умелое применение беспилотников позволяет держать врага в отдалении от наших окопов и уничтожать его дистанционно. А значит – сохранять жизнь и здоровье пехотинцев", — подчеркнул Сырский.

Главком заявил о необходимости усовершенствовать взаимодействие подразделений беспилотных систем с общевойсковыми частями, заслушал отчеты о результатах деятельности бригад и батальонов БпС.

Так, в январе 66% российской техники было выведено из строя именно в результате работы ударных БпЛА разных типов. За прошлый месяц украинские дроны поразили или уничтожили на 7% больше целей, чем в декабре 2024-го.

Наибольшая доля поражений (49%) приходится на FPV-дроны. Лидеры по этому направлению – подразделения БпС 46 аэромобильной, третьей штурмовой и 80 десантно-штурмовой бригад ВСУ.

Сырский принял решение о награждении командиров подразделений БпС, которые демонстрируют лучшие показатели в уничтожении оккупантов, и заслушал доклады о состоянии дел о приобретении способностей подразделений Сил беспилотных систем, в частности переформирование полков в бригады, наращивание применения дронов в составе механизированных бригад, а также о новых образцах комплексов РЭБ и их совместимость с БпЛА.

На завершающем этапе находится разработка Концепции применения отдельной бригады беспилотных систем СБпС ВСУ и некоторые другие организационные моменты развития Сил беспилотных систем.

2 января 2025 года Минобороны провело показ FPV-дронов, управляемых через оптоволокно.

5 января Сырский заявлял, что в украинской армии возросло количество применения дронов. Только за декабрь 2024-го было поражено более 54 000 целей противника, и 49% из них – с помощью дронов-камикадзе.