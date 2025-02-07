Россия запустила по Украине больше сотни дронов. В Киевской области возник пожар – фото
Россия в ночь на 7 февраля атаковала Украину 112 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 81 БпЛА, сообщили в Воздушных силах.
Враг запускал дроны из направлений городов Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Шаталово.
По состоянию на 09:00 подтверждено сбивание 81 "шахеда" и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.
31 беспилотник-имитатор был локационно потерян.
В результате вражеской атаки пострадали Сумская, Киевская и Хмельницкая области.
В Киевской области произошел пожар гаража в Броварском районе, сообщили в областной военной администрации. Также повреждены окна хозяйственного помещения.
Отмечается, что попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено, информация о пострадавших не поступала.
- 4 февраля в результате атаки РФ в Киеве упали обломки дрона, а в Черкасской и Сумской областях возникли пожары.
- 5 февраля Россия атаковала "шахедами" Харьков, в городе возникли пожары.