Россия атаковала "шахедами" Харьков, в городе возникли пожары

По предварительным данным, пострадавших и погибших в результате атаки нет

Игорь Терехово (Фото: горсовет Харькова)

Ночью 5 февраля Россия атаковала "шахедами" центр Харькова. В городе зафиксированы "прилеты" и возникли пожары, сообщил мэр Игорь Терехов.

По его словам, враг ударил по административному зданию в Салтовском районе около 02:33. На месте возник пожар. В многоэтажке напротив выбитых окна, также пострадала автозаправка.

"Информация о пострадавших на данный момент не поступала. На месте работают все соответствующие службы", – написал Терехов.

Около 03:15 мэр сообщил еще об одном прилете, но на этот раз в Основянском районе. На месте также возник пожар.

Как рассказал Общественному директор городского департамента чрезвычайных ситуаций Богдан Гладких, вражеский "шахед" попал в Салтовском районе по админзданию, которое является памятником архитектуры. У него загорелась крыша на площади 200 кв. м.

"Еще одно попадание зафиксировали в Слободском районе, сообщил городской голова Игорь Терехов. По его словам, ударный беспилотник попал в здание учебного заведения", – говорится в сообщении.