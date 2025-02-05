Россия атаковала "шахедами" Харьков, в городе возникли пожары
Ночью 5 февраля Россия атаковала "шахедами" центр Харькова. В городе зафиксированы "прилеты" и возникли пожары, сообщил мэр Игорь Терехов.
По его словам, враг ударил по административному зданию в Салтовском районе около 02:33. На месте возник пожар. В многоэтажке напротив выбитых окна, также пострадала автозаправка.
"Информация о пострадавших на данный момент не поступала. На месте работают все соответствующие службы", – написал Терехов.
Около 03:15 мэр сообщил еще об одном прилете, но на этот раз в Основянском районе. На месте также возник пожар.
Как рассказал Общественному директор городского департамента чрезвычайных ситуаций Богдан Гладких, вражеский "шахед" попал в Салтовском районе по админзданию, которое является памятником архитектуры. У него загорелась крыша на площади 200 кв. м.
"Еще одно попадание зафиксировали в Слободском районе, сообщил городской голова Игорь Терехов. По его словам, ударный беспилотник попал в здание учебного заведения", – говорится в сообщении.
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