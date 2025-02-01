Харьков, Полтава, Сумская область. Зеленский показал последствия утренней атаки РФ – видео
Президент Владимир Зеленский опубликовал видео последствий утренней российской атаки на Украину: всего в Полтаве, Харькове и Сумской области погибли шесть человек.
По словам главы государства, враг применил разные виды вооружения для ударов по украинским городам и областям: ракеты, ударные дроны и авиабомбы.
В Полтаве ракета разрушила подъезд жилого дома: трое погибших, 10 раненых, среди них дети. На месте работают спасатели.
Пострадали также Запорожье, Одесса, Сумы, Харьков, Хмельницкая и Киевская области – шесть раненых. В Харькове один человек погиб от ударного дрона, в Сумской области – двое.
Last night, Russia launched an attack on our cities using various types of weapons: missiles, attack drones, and aerial bombs. Another wave of terrorist crimes.- Volodymyr Zelenskyy / Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) February 1, 2025
В Poltava, residential building was hit, a section of the building was completely destroyed. Ten people were… pic.twitter.com/1FQAf4bfql
- В ночь на 1 февраля российские войска совершили массированную дроновую атаку на Запорожье: повреждены автомобили, автомойка, частные гаражи, жилые дома и учебное заведение.
- Утром 1 февраля российские оккупационные войска нанесли удар по Харькову, пострадали и погибли люди.
- В Полтаве разрушен подъезд с первого по пятый этаж, возник пожар. Повреждены соседние дома и 12 автомобилей.
- В Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Донецкой, Запорожской и Кировоградской областях вводили аварийные отключения, но впоследствии отменили.