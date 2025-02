Харьков, Полтава, Сумская область. Зеленский показал последствия утренней атаки РФ – видео

Президент Владимир Зеленский опубликовал видео последствий утренней российской атаки на Украину: всего в Полтаве, Харькове и Сумской области погибли шесть человек.

По словам главы государства, враг применил разные виды вооружения для ударов по украинским городам и областям: ракеты, ударные дроны и авиабомбы.

В Полтаве ракета разрушила подъезд жилого дома: трое погибших, 10 раненых, среди них дети. На месте работают спасатели.

Пострадали также Запорожье, Одесса, Сумы, Харьков, Хмельницкая и Киевская области – шесть раненых. В Харькове один человек погиб от ударного дрона, в Сумской области – двое.

Last night, Russia launched an attack on our cities using various types of weapons: missiles, attack drones, and aerial bombs. Another wave of terrorist crimes.



В Poltava, residential building was hit, a section of the building was completely destroyed. Ten people were… pic.twitter.com/1FQAf4bfql