Харьков, Полтава, Сумская область. Зеленский показал последствия утренней атаки РФ – видео

В общей сложности погибли шесть человек, столько же получили ранения

Последствия прилета по Полтаве (Фото: ГСЧС)

Президент Владимир Зеленский опубликовал видео последствий утренней российской атаки на Украину: всего в Полтаве, Харькове и Сумской области погибли шесть человек.

По словам главы государства, враг применил разные виды вооружения для ударов по украинским городам и областям: ракеты, ударные дроны и авиабомбы.

В Полтаве ракета разрушила подъезд жилого дома: трое погибших, 10 раненых, среди них дети. На месте работают спасатели.

Пострадали также Запорожье, Одесса, Сумы, Харьков, Хмельницкая и Киевская области – шесть раненых. В Харькове один человек погиб от ударного дрона, в Сумской области – двое.