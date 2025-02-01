Россия ударила по пятиэтажке в Полтаве, дом охватил огонь

Информации о жертвах и пострадавших пока нет

Последствия попадания в Полтаве (Фото: Полтавская ОВА)

Утром 1 февраля российские оккупанты обстреляли Полтаву, есть попадание в жилой дом. Об этом сообщили в областной военной администрации.

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На опубликованном фото видно, что в результате попадания разрушены несколько уровней пятиэтажного дома, бушует пожар.

На месте работают спасатели и экстренные службы. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

Ранее в это же утро враг также атаковал энергетическую инфраструктуру в Миргородском районе Полтавской области.