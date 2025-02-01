Россия ударила по пятиэтажке в Полтаве, дом охватил огонь
Утром 1 февраля российские оккупанты обстреляли Полтаву, есть попадание в жилой дом. Об этом сообщили в областной военной администрации.
На опубликованном фото видно, что в результате попадания разрушены несколько уровней пятиэтажного дома, бушует пожар.
На месте работают спасатели и экстренные службы. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.
Ранее в это же утро враг также атаковал энергетическую инфраструктуру в Миргородском районе Полтавской области.
- В ночь на 1 февраля российские войска совершили массированную дроновую атаку на Запорожье: повреждены автомобили, автомойка, частные гаражи, жилые дома и учебное заведение.
- Утром 1 февраля российские оккупационные войска нанесли удар по Харькову, есть пострадавшие и погибшие.
- Россия атакует Украину ракетами и дронами. В связи с этим в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Донецкой, Запорожской и Кировоградской областях введены аварийные отключения, сообщили в Укрэнерго.