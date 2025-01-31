Россияне ударили баллистикой по центру Одессы: есть пострадавшие
Вечером в пятницу, 31 января, россияне нанесли ракетный удар по историческому центру Одессы. Об этом сообщили президент Владимир Зеленский, глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер и мэр Одессы Геннадий Труханов.
По словам Кипера, в результате ракетного удара пострадала сотрудница гостиницы. Женщина госпитализирована. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. Других деталей Кипер не привел.
В то же время Труханов сообщил о двух пострадавших. Он отметил, что много повреждений и разрушений в охранной зоне ЮНЕСКО, повреждено здание, находящееся под усиленной защитой.
Троллейбусы №7 и №9 временно курсируют на железнодорожный вокзал.
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