РФ запустила 102 дрона: детали о последствиях в Чернигове, Черноморске и Сумской области

В результате атаки вражеских беспилотников есть раненые, повреждены здания и инфраструктура, есть проблемы с подачей электроэнергии

Последствия атаки в Одесской области (Фото: Telegram Олега Кипера)

С вечера 30 января и в ночь на 31-е Россия запустила по Украине 102 ударных дрона и беспилотники-имитаторы. В результате вражеской атаки есть последствия в трех областях, сообщили Воздушные силы.

По состоянию на 09:00 подтверждено уничтожение 59 дронов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.

37 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Сумская, Одесская и Черкасская области.

На момент публикации новости еще четыре российских БпЛА находились в воздушном пространстве Украины.

Сумская областная военная администрация сообщила о последствиях в Краснопольской громаде. Ранения получили два человека. Поврежден частный дом.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что РФ атаковала Черноморск. Повреждены городская больница, частный дом, админздание, зерновой склад и грузовые автомобили.

Пострадали четыре человека, один из них – врач, который во время вражеских ударов проводил операцию. Все раненые — в состоянии средней степени тяжести. Двое госпитализированы, другие лечатся амбулаторно.

Также из-за вражеского удара есть проблемы с подачей электроэнергии для части Черноморска и пригорода. Специалисты уже работают над восстановлением света.

Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что в областном центре обломками "шахеда" поврежден балкон в одной из квартир многоэтажки, там возник пожар. Его уже потушили. Правоохранители изъяли обломки БпЛА и боевую часть.

Рано утром также сообщалось о якобы последствиях вражеской атаки в Оболонском районе Киева, но информация не подтвердилась – повреждения не связаны с российскими БпЛА.