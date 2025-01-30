Россияне ночью атаковали 81 "шахедом" и имитаторами: есть последствия в четырех областях

Последствия атаки в Сумах (Фото: ГСЧС)

В ночь на 30 января россияне атаковали Украину более 80 "шахедами" и дронами-имитаторами, есть последствия в четырех областях. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

С 19:00 29 января оккупанты запустили по украинским регионам 81 дрон из направлений Курск, Орел, Миллерово и Приморско-Ахтарск.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбивание 37 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Херсонской и Одесской областях.

39 беспилотников-имитаторов локационно утрачены (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Черниговская, Сумская, Полтавская и Одесская области. Поражены промышленные предприятия, частные и многоквартирные дома и автотранспорт.

Вражеский ударный БпЛА влетел в многоэтажку в Сумах. Есть погибшие и пострадавшие, специальные службы ликвидируют последствия, пострадавшим оказывается помощь.

По данным Полтавской областной военной администрации, в Полтавском районе в результате падения российского беспилотника разрушена конюшня. Обошлось без пострадавших среди людей.

Черниговская ОВА сообщила, что поздно вечером 29 января оккупационная армия ударила беспилотниками по дачному массиву в пригороде областного центра. Есть разрушение домов. В результате атаки возник пожар. Предварительно, без жертв.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что на рассвете оккупанты атаковали Измаильский район ударными беспилотниками. Погибших и пострадавших нет.

В результате вражеской атаки повреждены два частных жилых дома, зерновой склад, легковые автомобили. Также пострадала районная больница: в медучреждении выбиты окна и поврежден фасад с потолком.

28 января 2025 года во время российской атаки ударными дронами в Киевской области обломки сбитой цели повредили помещение, в котором находился музей ретро-автомобилей.

Также известно о последствиях в Харькове, Одессе и Чернигове.

29 января Россия снова атаковала Украину 57 беспилотниками и одной ракетой. Есть последствия в пяти областях.