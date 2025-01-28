Из-за ракетного удара РФ по Николаеву погибли две женщины
Вечером россияне атаковали Николаев – погибли две женщины. Об этом сообщил глава обладминистрации Виталий Ким.
Вследствие российского ракетного удара по городу погибли две работницы предприятия, написал он.
Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что было попадание по частному предприятию.
Воздушную тревогу в Николаевской области объявили в 19:58, отбой – в 20:31.
Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистического вооружения.
Других подробностей пока нет.
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