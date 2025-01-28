Из-за ракетного удара РФ по Николаеву погибли две женщины

Жертвы были сотрудницами частного предприятия

Запуск российской ракеты "Искандер" (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Вечером россияне атаковали Николаев – погибли две женщины. Об этом сообщил глава обладминистрации Виталий Ким.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Вследствие российского ракетного удара по городу погибли две работницы предприятия, написал он.

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что было попадание по частному предприятию.

Воздушную тревогу в Николаевской области объявили в 19:58, отбой – в 20:31.

Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистического вооружения.

Других подробностей пока нет.

В ночь на 28 января Россия устроила дроновую атаку на Харьков, что привело к масштабному пожару на гражданском предприятии.

В Покровске Донецкой области россияне ударили дроном по гражданскому авто с надписью "люди" – погиб человек, двое раненых.