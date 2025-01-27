Россияне ударили авиабомбой по девятиэтажке в Степногорске, четверо пострадавших

Фото: МВД

Россияне попали авиабомбой по многоэтажке в Степногорске Запорожской области, в поселке пострадали четыре человека. Об этом сообщило Министерство внутренних дел.

Оккупанты совершили массированный обстрел Степногорска, используя управляемые авиационные бомбы.

Одна из бомб попала в девятиэтажку, что повлекло за собой разрушение квартир с пятого по девятый этаж.

Пожарные смогли оперативно потушить пожар, отмечает МВД.

Фото: МВД

Фото: МВД

Степногорск расположен на расстоянии около 4,6 км от линии боестолкновения:

Степногорск на карте Deepstate (белая отметка, обведенная красным)