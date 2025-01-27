Россияне ударили авиабомбой по девятиэтажке в Степногорске, четверо пострадавших
Россияне попали авиабомбой по многоэтажке в Степногорске Запорожской области, в поселке пострадали четыре человека. Об этом сообщило Министерство внутренних дел.
Оккупанты совершили массированный обстрел Степногорска, используя управляемые авиационные бомбы.
Одна из бомб попала в девятиэтажку, что повлекло за собой разрушение квартир с пятого по девятый этаж.
Пожарные смогли оперативно потушить пожар, отмечает МВД.
Степногорск расположен на расстоянии около 4,6 км от линии боестолкновения:
- С вечера 26 января и в ночь на 27-е Россия атаковала Украину 104 "шахедами" и беспилотниками-имитаторами. Есть последствия в четырех областях.