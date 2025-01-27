Росіяни вдарили авіабомбою по дев'ятиповерхівці у Степногірську, четверо постраждалих
Росіяни влучили авіабомбою по багатоповерхівці у Степногірську Запорізької області, у селищі постраждали четверо людей. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.
Окупанти здійснили масований обстріл Степногірська, використовуючи керовані авіаційні бомби.
Одна з КАБів влучила у дев'ятиповерхівку, спричинивши руйнування квартир з п'ятого до дев'ятого поверху.
Пожежники змогли оперативно загасити пожежу, зазначає МВС.
Степногірськ розташований на відстані близько 4,6 км від лінії боєзіткнення:
- З вечора 26 січня і в ніч проти 27-го Росія атакувала Україну 104 "шахедами" і безпілотниками-імітаторами. Є наслідки у чотирьох областях.