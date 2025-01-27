Росіяни вдарили авіабомбою по дев'ятиповерхівці у Степногірську, четверо постраждалих

Фото: МВС

Росіяни влучили авіабомбою по багатоповерхівці у Степногірську Запорізької області, у селищі постраждали четверо людей. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.

Окупанти здійснили масований обстріл Степногірська, використовуючи керовані авіаційні бомби.

Одна з КАБів влучила у дев'ятиповерхівку, спричинивши руйнування квартир з п'ятого до дев'ятого поверху.

Пожежники змогли оперативно загасити пожежу, зазначає МВС.

Фото: МВС

Фото: МВС

Степногірськ розташований на відстані близько 4,6 км від лінії боєзіткнення:

Степногірськ на мапі Deepstate (біла позначка, обведена червоним)