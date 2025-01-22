Росіяни вдарили дев'ятьма 250-кілограмовими бомбами по Костянтинівці – є загиблий та поранені
Росіяни вдарили по Костянтинівці на Донеччині дев'ятьма фугасними авіабомбами – загинула людина, п'ятеро поранених. Про це повідомив голова обладміністрації Вадим Філашкін.
За короткий проміжок часу вранці 22 січня окупанти скинули на місто дев'ять 250-кілограмових ФАБів, а пізніше атакували безпілотником.
Попередньо, пошкоджено 92 об'єкти: вісім багатоповерхівок, 14 приватних будинків, 26 гаражів, 18 господарських приміщень, 11 легкових автівок, дві адміністративні будівлі, кав'ярню, інфраструктурний об'єкт, шість ліній електромережі ДТЕК та п'ять газопроводів.
"Сьогодні Костянтинівка під особливо щільним ворожим вогнем. Нагадаю, вранці ще дві людини отримали поранення внаслідок артобстрілів. Таким тут може бути кожен день!" – написав Філашкін.
Посадовець закликав місцевих жителів не зволікати та евакуюватися.
Костянтинівка – місто у Краматорському районі Донеччини, що розташоване на відстані близько 8 км від лінії фронту:
- У ніч проти 22 січня росіяни випустили по Україні майже сотню ударних безпілотників та дронів-імітаторів.
- Більшість цілей збили Сили протиповітряної оборони, однак є наслідки у шести областях.