Російський "шахед" влучив по приватному сектору Сум – є постраждалі та руйнування
У Сумах 21 січня російський дрон влучив у приватний сектор – четверо людей постраждали, є пошкодження, повідомила міська рада.
Удар стався близько 21:28 у вівторок: безпілотник типу "Герань-2" (російське найменування Shahed) влучив у другий поверх приватного будинку, через що сталася пожежа.
Постраждали четверо людей, зокрема дитина: троє отримали допомогу на місці, одна особа перебуває на амбулаторному лікуванні.
Значні пошкодження отримала будівля, куди влучив дрон, та будинки навколо. У цілому пошкоджено 20 будівель (19 приватних та один багатоквартирний).
У міськраді зазначили, що постраждалим надається допомога від влади та благодійних організацій.
- У ніч проти 22 січня росіяни випустили по Україні майже сотню ударних безпілотників та дронів-імітаторів.
- Більшість цілей збили Сили протиповітряної оборони, однак є наслідки у шести областях.