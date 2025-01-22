У Сумах 21 січня російський дрон влучив у приватний сектор – четверо людей постраждали, є пошкодження, повідомила міська рада.

Удар стався близько 21:28 у вівторок: безпілотник типу "Герань-2" (російське найменування Shahed) влучив у другий поверх приватного будинку, через що сталася пожежа.

Постраждали четверо людей, зокрема дитина: троє отримали допомогу на місці, одна особа перебуває на амбулаторному лікуванні.

Значні пошкодження отримала будівля, куди влучив дрон, та будинки навколо. У цілому пошкоджено 20 будівель (19 приватних та один багатоквартирний).

У міськраді зазначили, що постраждалим надається допомога від влади та благодійних організацій.