В Сумах 21 января российский дрон попал в частный сектор – четыре человека пострадали, есть повреждения, сообщил городской совет.

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Удар произошел около 21:28 во вторник: беспилотник типа "Герань-2" (российское наименование Shahed) попал во второй этаж частного дома, из-за чего произошел пожар.

Пострадали четыре человека, в том числе ребенок: трое получили помощь на месте, один человек находится на амбулаторном лечении.

Значительные повреждения получило здание, куда попал дрон, и дома вокруг.

В горсовете отметили, что пострадавшим оказывается помощь от власти и благотворительных организаций.