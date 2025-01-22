Российский "шахед" попал по частному сектору Сум – есть пострадавшие и разрушения
В Сумах 21 января российский дрон попал в частный сектор – четыре человека пострадали, есть повреждения, сообщил городской совет.
Удар произошел около 21:28 во вторник: беспилотник типа "Герань-2" (российское наименование Shahed) попал во второй этаж частного дома, из-за чего произошел пожар.
Пострадали четыре человека, в том числе ребенок: трое получили помощь на месте, один человек находится на амбулаторном лечении.
Значительные повреждения получило здание, куда попал дрон, и дома вокруг.
В горсовете отметили, что пострадавшим оказывается помощь от власти и благотворительных организаций.
- В ночь на 22 января россияне выпустили по Украине почти сотню ударных беспилотников и дронов-имитаторов.
- Большинство целей сбили Силы противовоздушной обороны, однако есть последствия в шести областях.