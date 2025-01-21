Россияне могли ударить по Харькову модифицированным дроном "Молния-2" – Терехов

Этот тип беспилотника несет заряд большей мощности, чем "Молния-1"

Харьков (Иллюстративный скриншот)

Россияне могли применить модифицированный беспилотник "Молния-2" для удара по Харькову 21 января. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает Укринформ. Известно об ударе дроном такого же типа по Купянску, есть пострадавшие.

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Предварительно в Харькове было попадание беспилотника "Молния-2" – это модифицированный тип беспилотника, который несет заряд большей мощности, чем "Молния-1".

Ранее глава обладминистрации Олег Синегубов сообщил, что удар был нанесен дроном-камикадзе типа Shahed.

Мэр отметил, что беспилотник попал вблизи общежитий и гаражей – разрушен один гараж, пострадала электросеть, выбито более 20 окон.

По словам Терехова, коммунальщики устраняют последствия российского удара – восстанавливают энергосеть и закрывают контуры окон.

Накануне мэр написал, что один человек обратился к врачам с острой реакцией на стресс.

ДОПОЛНЕНО. Нацполиция сообщила, что россияне атаковали дроном "Молния-2" по полицейским в Купянске. Также под обстрел попал гражданский автомобиль.

Ранения получили трое правоохранителей, а также гражданские супруги.

Фото: Нацполиция

Беспилотники типа "Молния" стоят дешевле "шахед", и их сложнее выявить (подробнее о характеристиках здесь).

В ночь на 21 января россияне атаковали украинские регионы ударными беспилотниками, дронами-имитаторами и баллистическими ракетами. Силы противовоздушной обороны сбили 72 воздушных целей.