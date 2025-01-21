Россия атаковала Украину 131 дроном и четырьмя ракетами: есть последствия в двух областях
В ночь на 21 января россияне атаковали украинские регионы ударными беспилотниками, дронами-имитаторами и баллистическими ракетами. Силы противовоздушной обороны сбили 72 воздушные цели. Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.
С 20:00 20 января россияне атаковали 131 ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений: Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск, а также применили четыре баллистические ракеты "Искандер-М" из Воронежской области.
По состоянию на 09:00 21 января подтверждено сбивание 72 дронов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Одесской, Запорожской и Ровенской областях.
59 вражеских беспилотников-имитаторов локационно утрачены.
В Полтавской и Черкасской областях повреждены учреждения, хозяйственные постройки, частные дома. Специальные службы ликвидируют последствия, предварительно без жертв и пострадавших.
- В ночь на 19 января 2025 года россияне запустили по Украине более 60 ударных беспилотников и дронов-имитаторов, силы противовоздушной обороны сбили 43 из них.
- 20 января Россия атаковала Украину 141 беспилотником ("шахедами" и дронами-имитаторами), все, кроме одного, были сбиты или локационно потеряны.