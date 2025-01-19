Украина разрабатывает ракетную систему как сдерживающий фактор от "Орешника" – Сырский
Украина работает над разработкой собственного комплекса противовоздушной обороны, а также современной ракетной системы как сдерживающего фактора от российского "Орешника". Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью телемарафону.
"Мы еще в советские времена фактически производили все системы управления для зенитно-ракетных комплексов", – заявил он.
По словам главкома, у Украины есть мощности и возможности для этого, и ведутся работы по созданию собственного отечественного комплекса ПВО.
Сырский надеется, что этот комплекс по своим характеристикам "будет не хуже Patriot".
Что касается российских экспериментальных ракет "Орешник", то военный назвал их угрозой.
"И в настоящее время только несколько систем ПВО могут ее перехватить. К сожалению, у нас пока нет [таких систем], но мы должны сделать все, чтобы они появились", – заявил главком.
Он отметил, что "Орешник" побуждает Украину к созданию собственной противоракетной системы и активным переговорам с партнерами, чтобы получить соответствующий комплекс от них.
Сырский добавил, что также это побуждает к созданию современной ракетной системы, которая "могла бы быть сдерживающим фактором против применения такого оружия ["Орешника"] россиянами".
Военный подтвердил, что "активно ведутся работы" по разработке и противоракетной, и ракетной системы.
"Я надеюсь, что мы в ближайшее время получим для нас желаемый результат", – подытожил он.
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