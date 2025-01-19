Україна розробляє власну ракетну систему як стримувальний фактор від "Орєшніка" – Сирський

Також головком повідомив про роботу над власним комплексом ППО

Олександр Сирський (Фото: Офіс президента)

Україна працює над розробкою власного комплексу протиповітряної оборони, а також сучасної ракетної системи як стримувального фактора від російського "Орєшніка". Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю телемарафону.

"Ми ще в радянські часи фактично виробляли всі системи управління для якраз зенітно-ракетних комплексів", – заявив він.

За словами головкома, в України є потужності та можливості для цього, і ведуться роботи зі створення власного вітчизняного комплексу ППО.

Сирський сподівається, що цей комплекс за своїми характеристиками "буде не гірший, ніж Patriot".

Щодо російських експериментальних ракет "Орєшнік", то військовий назвав їх загрозою.

"І на даний час тільки декілька систем ППО можуть її перехопити. На жаль, у нас поки що немає [таких систем], але ж ми повинні зробити все, щоб вони з'явилися", – заявив головком.

Він зазначив, що "Орєшнік" спонукає Україну до створення власної протиракетної системи та до активних переговорів із партнерами, аби отримати відповідний комплекс від них.

Сирський додав, що також це спонукає до створення сучасної ракетної системи, яка "могла б бути стримуючим фактором проти застосування такої зброї ["Орєшніка"] росіянами".

Військовий підтвердив, що "активно ведуться роботи" щодо розробки і протиракетної, і ракетної системи.

"Я сподіваюся, що ми найближчим часом отримаємо для нас бажаний результат", – підсумував він.