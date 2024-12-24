The Economist: Україна розробляє крилату ракету "Трембіта", здатну бити по Москві

Зазначається, що стандартна версія "Трембіти" здатна розвивати швидкість до 400 км/год і має дальність у 200 км

Ракета Трембіта (Скриншот з відео)

Україна розробляє нову крилату ракету "Трембіта", здатну досягати стратегічних цілей РФ. Водночас розробники планують збільшити радіус дії, щоб зброя долітала до Москви, пише The Economist із посиланням на українських військових, знайомих з цим питанням.

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Зазначається, що стандартна версія "Трембіти" здатна розвивати швидкість до 400 км/год і має дальність у 200 км. Серійний випуск планують розпочати після завершення фінальних польових випробувань, проте точні дати залишаються невідомими, повідомляє видання.

За словами високопосадовця служби безпеки, до масового виробництва ракет із такими характеристиками, що могли б серйозно загрожувати Росії, Україні знадобиться щонайменше рік.

Вартість однієї ракети "Трембіта" разом із боєголовкою масою 20–30 кг становить $15 000, а у варіанті приманки – $3000. За словами Сергія Бірюкова, керівника групи інженерів-добровольців, низька ціна може стати ключовим фактором в українських операціях, спрямованих на виснаження системи протиповітряної оборони противника.

Основою двигуна "Трембіти" є модернізована версія Pulsejet, вартістю близько $200, прототип якої вперше використовувався в німецькій бомбі Фау-1 у 1944 році. Під двигуном розташований сірий прямокутний корпус, де приховані система наведення та боєголовка.

The Economist зазначає, що проєктування "Трембіти" зайняло лише півтора року, що вважається швидким темпом для створення нового озброєння.

Видання також наголошує, що невідомо, як довго Україна зможе розраховувати на масштабну зовнішню військову допомогу. Тому "Трембіта" є одним із декількох ракетних проєктів, на які країна покладається для відновлення своєї оборонної промисловості.

За даними The Economist, приблизно шість нових ракет і гібридів ракетно-безпілотних систем уже готові до польотів.