Пентагон інвестує $253 млн у ракети, частину з яких передадуть Україні
Пентагон (Фото: Depositphotos)

Пентагон уклав контракт з оборонною компанією Williams International на суму понад $253 млн. У пресрелізі відомства сказано, що кошти будуть спрямовані на збільшення виробництва ракет, зокрема в рамках програм військової підтримки України.

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Зазначається, що компанія Williams International розширить виробництво газотурбінних двигунів, що дозволить збільшити випуск високоточної ударної зброї та безпілотних систем.

Йдеться про:

протикорабельні ракети Harpoon;

ракети класу "повітря-земля" AGM-158 JASSM;

протикорабельні ракети великої дальності AGM-158C LRASM;

крилаті ракети Tomahawk та іншу високоточну ударну зброю.

У Міноборони США повідомили, що фінансування здійснюватиметься в межах закону про додаткові асигнування на безпеку в Індо-Тихоокеанському регіоні на 2024 рік та закону про додаткові асигнування на безпеку в Україні від 2024 року.

  • 21 грудня 2024 року стало відомо, що за президентства чинного президента США Байдена відбудеться ще одне засідання у форматі "Рамштайн".
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