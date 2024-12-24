Пентагон інвестує $253 млн у ракети, частину з яких передадуть Україні
Пентагон уклав контракт з оборонною компанією Williams International на суму понад $253 млн. У пресрелізі відомства сказано, що кошти будуть спрямовані на збільшення виробництва ракет, зокрема в рамках програм військової підтримки України.
Зазначається, що компанія Williams International розширить виробництво газотурбінних двигунів, що дозволить збільшити випуск високоточної ударної зброї та безпілотних систем.
Йдеться про:
→ протикорабельні ракети Harpoon;
→ ракети класу "повітря-земля" AGM-158 JASSM;
→ протикорабельні ракети великої дальності AGM-158C LRASM;
→ крилаті ракети Tomahawk та іншу високоточну ударну зброю.
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