Пентагон инвестирует $253 млн в ракеты, часть из которых будет передана Украине

Финансирование будет осуществляться в рамках закона о дополнительных ассигнованиях на безопасность в Украине от 2024 года

Пентагон (Фото: Depositphotos)

Пентагон заключил контракт с оборонной компанией Williams International на сумму свыше $253 млн. В пресс-релизе ведомства говорится, что средства будут направлены на увеличение производства ракет, в частности в рамках программ военной поддержки Украины.

Компания Williams International расширит производство газотурбинных двигателей, что позволит увеличить выпуск высокоточного ударного оружия и беспилотных систем.

Речь идет о:

→ противокорабельные ракеты Harpoon;

→ ракеты класса "воздух-земля" AGM-158 JASSM;

→ противокорабельные ракеты большой дальности AGM-158C LRASM;

→ крылатые ракеты Tomahawk и другое высокоточное ударное оружие.

В Минобороны США сообщили, что финансирование будет осуществляться в рамках закона о дополнительных ассигнованиях на безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе на 2024 год и закона о дополнительных ассигнованиях на безопасность в Украине от 2024 года.