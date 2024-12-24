Пентагон инвестирует $253 млн в ракеты, часть из которых будет передана Украине
Пентагон заключил контракт с оборонной компанией Williams International на сумму свыше $253 млн. В пресс-релизе ведомства говорится, что средства будут направлены на увеличение производства ракет, в частности в рамках программ военной поддержки Украины.
Компания Williams International расширит производство газотурбинных двигателей, что позволит увеличить выпуск высокоточного ударного оружия и беспилотных систем.
Речь идет о:
→ противокорабельные ракеты Harpoon;
→ ракеты класса "воздух-земля" AGM-158 JASSM;
→ противокорабельные ракеты большой дальности AGM-158C LRASM;
→ крылатые ракеты Tomahawk и другое высокоточное ударное оружие.
В Минобороны США сообщили, что финансирование будет осуществляться в рамках закона о дополнительных ассигнованиях на безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе на 2024 год и закона о дополнительных ассигнованиях на безопасность в Украине от 2024 года.
- 21 декабря 2024 стало известно, что при президентстве действующего президента США Байдена состоится еще одно заседание в формате "Рамштайн".
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