При Байдене будет еще один "Рамштайн": Умеров и глава Пентагона скоординировали шаги
Министр обороны Рустем Умеров провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином, они обсудили дальнейшую военную поддержку Украины. Об этом Умеров сообщил в Facebook.
"Скоординировали следующие шаги – в частности, заседание Контактной группы в формате "Рамштайн", которое уже в начале января станет важной платформой для укрепления обороноспособности Украины", – написал он.
Инаугурация новоизбранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января, так что следующий "Рамштайн" пройдет еще при каденции Байдена.
Умеров также рассказал, что поделился с Остином последней информацией о ситуации на фронте: динамике боевых действий, вызовах и нуждах бойцов.
"Обсудили дальнейшую помощь в сфере безопасности. США обеспечивают нас важными ресурсами, которые позволяют нашим Вооруженным Силам быть на шаг впереди врага", – заявил украинский министр.
Он добавил, что "сегодня мы с партнерами формируем основу победы". Подчеркнул, что сила в "общности целей и взаимной решимости".
- В прошлый раз заседание в формате "Рамштайн" Байден созвал на уровне лидеров стран, оно должно было состояться 12 октября.
- Однако впоследствии Байден отменил свой визит в Германию из-за урагана "Милтон". 25-й "Рамштайн" переносили на ноябрь.