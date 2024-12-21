При Байдене будет еще один "Рамштайн": Умеров и глава Пентагона скоординировали шаги

Министры обороны Украины и США обсудили ситуацию на фронте и дальнейшую поддержку Сил обороны со стороны Штатов

Ллойд Остин и Рустем Умеров. Фото: Facebook Рустема Умерова

Министр обороны Рустем Умеров провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином, они обсудили дальнейшую военную поддержку Украины. Об этом Умеров сообщил в Facebook.

"Скоординировали следующие шаги – в частности, заседание Контактной группы в формате "Рамштайн", которое уже в начале января станет важной платформой для укрепления обороноспособности Украины", – написал он.

Инаугурация новоизбранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января, так что следующий "Рамштайн" пройдет еще при каденции Байдена.

Умеров также рассказал, что поделился с Остином последней информацией о ситуации на фронте: динамике боевых действий, вызовах и нуждах бойцов.

"Обсудили дальнейшую помощь в сфере безопасности. США обеспечивают нас важными ресурсами, которые позволяют нашим Вооруженным Силам быть на шаг впереди врага", – заявил украинский министр.

Он добавил, что "сегодня мы с партнерами формируем основу победы". Подчеркнул, что сила в "общности целей и взаимной решимости".