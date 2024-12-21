За президентства Байдена буде ще один "Рамштайн": Умєров і глава Пентагону скоординували кроки
Міністр оборони Рустем Умєров провів телефонну розмову з очільником Пентагону Ллойдом Остіном, вони обговорили подальшу військову підтримку України. Про це Умєров повідомив у Facebook.
"Скоординували наступні кроки – зокрема, засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн", яке вже на початку січня стане важливою платформою для зміцнення обороноздатності України", – написав він.
Інавгурація новообраного президента США Дональда Трампа відбудеться 20 січня, тож наступний "Рамштайн" пройде ще за каденції Байдена.
Умєров також розповів, що поділився з Остіном останньою інформацією про ситуацію на фронті: динаміку бойових дій, виклики та потреби воїнів.
"Обговорили подальшу безпекову допомогу. США забезпечують нас важливими ресурсами, які дають змогу нашим Збройним Силам бути на крок попереду ворога", – заявив український міністр.
Він додав, що "сьогодні ми з партнерами формуємо основу перемоги". Наголосив, що сила в "спільності цілей та взаємній рішучості".
- Минулого разу засідання у форматі "Рамштайн" Байден скликав на рівні лідерів країн, воно мало відбутися 12 жовтня.
- Проте згодом Байден скасував свій візит до Німеччини через ураган "Мілтон". 25-й "Рамштайн" переносили на листопад.