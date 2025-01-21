Росія атакувала Україну 131 дроном та чотирма ракетами: є наслідки у двох областях

Всі безпілотники було збито або локаційно втрачено, заявили в Повітряних силах

Полювання на "шахеди" (Фото: Сухопутні війська)

У ніч проти 21 січня росіяни атакували українські регіони ударними безпілотниками, дронами-імітаторами та балістичними ракетами. Сили протиповітряної оборони збили 72 повітряні цілі. Про це повідомило командування Повітряних сил Збройних Сил України.

З 20:00 20 січня росіяни атакували 131 ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ, а також застосували чотири балістичні ракети "Іскандер-М" із Воронезької області.

Станом на 09:00 21 січня підтверджено збиття 72 дронів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Одеській, Запорізькій та Рівненській областях.

59 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.

У Полтавській та Черкаській областях пошкоджено установи, господарчі будівлі, приватні будинки. Спеціальні служби ліквідовують наслідки, попередньо без жертв та постраждалих.