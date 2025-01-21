Росія атакувала Україну 131 дроном та чотирма ракетами: є наслідки у двох областях
У ніч проти 21 січня росіяни атакували українські регіони ударними безпілотниками, дронами-імітаторами та балістичними ракетами. Сили протиповітряної оборони збили 72 повітряні цілі. Про це повідомило командування Повітряних сил Збройних Сил України.
З 20:00 20 січня росіяни атакували 131 ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ, а також застосували чотири балістичні ракети "Іскандер-М" із Воронезької області.
Станом на 09:00 21 січня підтверджено збиття 72 дронів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Одеській, Запорізькій та Рівненській областях.
59 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.
У Полтавській та Черкаській областях пошкоджено установи, господарчі будівлі, приватні будинки. Спеціальні служби ліквідовують наслідки, попередньо без жертв та постраждалих.
- У ніч проти 19 січня 2025 року росіяни запустили по Україні понад 60 ударних безпілотників та дронів-імітаторів, сили протиповітряної оборони збили 43 з них.
- 20 січня Росія атакувала Україну 141 безпілотником ("шахедами" і дронами-імітаторами), всі, крім одного, було збито або локаційно втрачено.