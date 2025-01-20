Росія істотно збільшила кількість БпЛА для атаки: вночі запустила 141 дрон

Кілька дронів полетіли назад до Росії, майже все збито або локаційно втрачено

Полювання на "шахеди" (Фото: Facebook, Анатолій Штефан)

З вечора 19 січня та в ніч проти 20-го Росія атакувала Україну 141 безпілотником ("шахедами" і дронами-імітаторами), всі, крім одного, було збито або локаційно втрачено. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

РФ запускала дрони з напрямків Міллерова, Орла, Брянська, Курська і Приморсько-Ахтарська. Також окупанти застосували балістичну ракету "Іскандер-М" із Курської області по Сумщині.

Станом на 08:00 підтверджено збиття 93 БпЛА у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Донецькій областях.

47 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків). Два з них полетіли до Росії.

Нинішня атака набагато масованіша за попередні – останніми днями РФ запускала істотно менше дронів.

18 січня 2025 року Росія вдарила по Україні чотирма ракетами "Іскандер-М"/KN-23 та 39 дронами. Сили ППО збили дві ракети та понад 20 дронів.

У ніч проти 19 січня росіяни запустили по Україні понад 60 ударних безпілотників та дронів-імітаторів, сили протиповітряної оборони збили 43 з них.

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