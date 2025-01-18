Росія вдарила по Україні чотирма "Іскандерами" та трьома десятками дронів – Повітряні сили
Росія вдарила по Україні чотирма ракетами "Іскандер-М"/KN-23 та 39 дронами типу Shahed та безпілотниками-імітаторами. Сили протиповітряної оборони збили дві ракети та понад 20 дронів, повідомили у Повітряних силах.
Росія атакувала дронами з Міллерово, Брянська, Приморсько-Ахтарська, а ракети запускала з Воронезької та Брянської областей.
Станом на 08:00 підтверджено збиття двох балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 у Київській області та 24 дронів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській та Донецькій областях.
Ще 14 ворожих БпЛА-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.
Внаслідок падіння уламків збитої ракети у Шевченківському районі Києва загинули четверо осіб. У Запоріжжі ворог атакував балістикою одне з підприємств.
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