Росія вдарила по Україні чотирма "Іскандерами" та трьома десятками дронів – Повітряні сили

Силам ППО вдалося збити дві з чотирьох ворожих ракет та більшість БпЛА

Наслідки атаки на Запоріжжі (Фото: t.me/ivan_fedorov_zp)

Росія вдарила по Україні чотирма ракетами "Іскандер-М"/KN-23 та 39 дронами типу Shahed та безпілотниками-імітаторами. Сили протиповітряної оборони збили дві ракети та понад 20 дронів, повідомили у Повітряних силах.

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Росія атакувала дронами з Міллерово, Брянська, Приморсько-Ахтарська, а ракети запускала з Воронезької та Брянської областей.

Станом на 08:00 підтверджено збиття двох балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 у Київській області та 24 дронів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській та Донецькій областях.

Ще 14 ворожих БпЛА-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Внаслідок падіння уламків збитої ракети у Шевченківському районі Києва загинули четверо осіб. У Запоріжжі ворог атакував балістикою одне з підприємств.