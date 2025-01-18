Росія атакувала Київ, є загиблі та падіння уламків

Росія атакувала Київ, є загиблі та падіння уламківдоповнено
Внаслідок атаки по Києву 18 січня в одному з районів столиці загинули люди. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
У Києві оголосили повітряну тривогу о 05:50 через загрозу балістики, в місті працювала протиповітряна оборона.
У Шевченківському районі сталося займання під час ворожої атаки, повідомив мер Віталій Кличко. У КМВА зазначили, що в цьому районі внаслідок атаки загинула людина, але згодом кількість жертв збільшилася до трьох.
Кличко повідомив, що в будинках повибивало вікна і є задимлення в підʼїзді житлового будинку. Пошкоджені й скляні елементи входу на станцію метро Лукʼянівська.
"Її наразі закривають на вхід і вихід. Поїзди прямують без зупинки на станції", – зазначив мер.
Окрім цього в Деснянському районі зафіксовано падіння уламків.
ДОПОВНЕНО о 06:44. У Шевченківському районі також пошкоджений трубопровід водопостачання. Ремонтні бригади прямують на місце, зазначив Кличко.
ДОПОВНЕНО о 07:15. Кількість загиблих збільшилася до чотирьох осіб, постраждали три людини, зазначив Ткаченко.
ДОПОВНЕНО о 07:45. У ДСНС повідомили, що в Шевченківському районі згоріли три авто, а ще 10 зазнали ушкоджень.
Також є часткове руйнування адміністративної будівлі, будівлі бізнес-центру та магазину. Пошкоджено магістральний водопровід. В одній із будівель виявлено пожежу, яку вже локалізовано.
На місці зараз працює 84 рятувальники та 22 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.
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