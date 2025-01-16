Росіяни вдарили по Харкову – постраждало троє людей
Харків (Ілюстративний скриншот)

У Харкові через російський дроновий удар постраждали троє людей. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Атака прийшлася по проїжджій частині – пошкоджено чотири машини.

За попередніми даними, загарбники ударили по Харкову БпЛА типу "Молния"

Такі безпілотники коштують дешевше за дрони-камікадзе типу Shahed, і їх складніше виявити (детальніше про характеристики тут).

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