Росіяни вдарили по Харкову – постраждало троє людей

Атака прийшлася по проїжджій частині – пошкоджено чотири машини

Харків (Ілюстративний скриншот)

У Харкові через російський дроновий удар постраждали троє людей. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

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Атака прийшлася по проїжджій частині – пошкоджено чотири машини.

За попередніми даними, загарбники ударили по Харкову БпЛА типу "Молния"

Такі безпілотники коштують дешевше за дрони-камікадзе типу Shahed, і їх складніше виявити (детальніше про характеристики тут).

Вдень 16 січня Росія запустила безпілотник на Київ. Його знешкодили сили протиповітряної оборони, проте є пошкодження від уламків.