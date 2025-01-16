Россияне ударили по Харькову – пострадали три человека

Атака пришлась по проезжей части – повреждены четыре машины

Харьков (Иллюстративный скриншот)

В Харькове из-за российского дронового удара пострадали три человека. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Атака пришлась по проезжей части – повреждены четыре машины.

По предварительным данным, захватчики ударили по Харькову БпЛА типа "Молния"

Такие беспилотники стоят дешевле дронов-камикадзе типа Shahed, и их сложнее обнаружить (подробнее о характеристиках здесь).

Днем 16 января Россия запустила беспилотник на Киев. Его обезвредили силы противовоздушной обороны, однако есть повреждения от обломков.