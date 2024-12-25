Появились фото последствий комбинированного удара России по Харьковской области

Последствия удара (Фото: Харьковская областная прокуратура)

Рано утром 25 декабря оккупанты нанесли массированный удар по Харьковской области, в результате чего ранения получили шесть человек. Об этом сообщил Офис генерального прокурора и опубликовал фото последствий атаки.

В среду с 06:00 до 06:30 россияне били по Харькову и пригороду. Правоохранители зафиксировали минимум 10 вражеских попаданий.

В Харькове под вражескими ударами находились Салтовский, Киевский, Индустриальный и Немышлянский районы. Повреждены жилые дома, объекты гражданской и критической инфраструктуры. Ранения получили шесть мирных жителей.

По предварительным данным, по Салтовскому району атака была осуществлена ракетами типа С-400, по Немышлянскому – Х-35.

Около 06:50 россияне атаковали ударным беспилотником село Слобожанское Чугуевского района. Повреждено гражданское предприятие.

В 08:30 ударный БпЛА попал в частный жилищный сектор в Основянском районе Харькова. Горел жилой дом. Обошлось без пострадавших.

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

В ночь на 25 декабря оккупанты подняли в небо стратегическую авиацию. Кроме того, были произведены пуски крылатых ракет "Калибр" с акватории Черного моря.

Россияне снова массированно атаковали украинскую энергетику.

Взрывы раздавались в Харькове. Глава ОВА Синегубов сообщал, что оккупанты нанесли по меньшей мере семь ударов.