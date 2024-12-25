З’явилися фото наслідків комбінованого удару Росії по Харківській області

Наслідки удару (Фото: Харківська обласна прокуратура)

Рано-вранці 25 грудня окупанти завдали масованого удару по Харківській області, унаслідок чого поранення отримали шестеро людей. Про це повідомив Офіс генерального прокурора й опублікував фото наслідків атаки.

У середу з 06:00 до 06:30 росіяни били по Харкову та передмістю. Правоохоронці зафіксували щонайменше 10 ворожих влучань.

У Харкові під ворожими ударами були Салтівський, Київський, Індустріальний та Немишлянський райони. Пошкоджено житлові будинки, обʼєкти цивільної та критичної інфраструктури. Поранення отримали шість мирних мешканців.

За попередніми даними, по Салтівському району атака була здійснена ракетами типу С-400, по Немишлянському – Х-35.

Близько 06:50 росіяни атакували ударним безпілотником село Слобожанське Чугуївського району. Пошкоджено цивільне підприємство.

А о 08:30 ударний БпЛА влучив у приватний житловий сектор в Основʼянському районі Харкова. Горів житловий будинок. Обійшлось без постраждалих.

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

У ніч проти 25 грудня окупанти підняли в небо стратегічну авіацію. Крім того, було здійснено пуски крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Росіяни знову масовано атакували українську енергетику.

Вибухи лунали в Харкові. Очільник ОВА Синєгубов повідомляв, що окупанти завдали щонайменше сім ударів.